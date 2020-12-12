235 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أحصت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة وفق ما نقلت وكالة فرانس برس أن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ نحو 2600 حالة.

ويزداد عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد19 في الولايات المتحدة بشكل مستمر وهناك حاليا أكثر من 108 آلاف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات وهو أمر غير مسبوق بحسب أرقام “كوفيد تراكينغ بروجكت”.

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