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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 26 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 12 كانون الأول 2020
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الأخبار
سورية تؤكد وجوب إغلاق ملف الكيميائي فيها بشكل نهائي وتجدد مطالبتها بعدم تسييس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
البرازي: ما يتم تداوله حول رفع سعر البنزين عارٍ عن الصحة
وسط صمت دولي .. الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون جريمة قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة
مرتزقة من إرهابيي أردوغان يؤكدون مشاركتهم في معارك قره باغ
حزب الله: ضرورة الادعاء في جريمة انفجار مرفأ بيروت على أسس منطقية وقانونية
قاضي ولاية ويسكونسن يرفض دعوى ترامب لإعادة فرز الأصوات
وقفة احتجاجية في بلجيكا رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
غوتيريس يحذر من أزمة عالمية في العقد المقبل
العدوان السعودي يرتكب 232 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
إصابة يمني بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة