الصحة العالمية: ازدياد وفيات كورونا في العالم

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم أن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم ارتفع بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع.

وأفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 66 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و1.5 مليون حالة وفاة في الأسابيع الستة الماضية مضيفاً إن عدد الوفيات الأسبوعية زاد بنحو 60 بالمئة وأن معظم الإصابات والوفيات في أوروبا والأمريكيتين.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الكثر تضررا جراء تفشي الوباء 292 ألف وفاة وسجلت أكثر من 15.6 مليون إصابة حتى الآن فيما تعتبر البرازيل والهند والمكسيك من أكثر الدول تضرراً بعد الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد الوفيات في الأولى إلى نحو 180 ألفاً وفي الهند حصد الوباء أرواح أكثر من 142 ألف شخص وتجاوز عدد الوفيات في المكسيك 112 ألفاً حتى الآن.

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