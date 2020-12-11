حزب الله: ضرورة الادعاء في جريمة انفجار مرفأ بيروت على أسس منطقية وقانونية

دعا حزب الله إلى ضرورة الادعاء في جريمة انفجار مرفأ بيروت على أسس منطقية وقانونية رافضاً غياب المعايير الموحدة والتي تؤدي إلى استهداف سياسي يطال شخصيات ويتجاهل أخرى دون حق.

وشدد الحزب في بيان اصدره اليوم رداً على قرار قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ على أهمية إعادة مقاربة هذا الملف المهم من جديد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كلياً عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني إلى مسار هذه القضية “لأن جريمة المرفأ ليست جريمة عادية إنما هي قضية كبيرة بحجم الوطن”.

وأكد البيان حرص حزب الله على حق الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة الكاملة في الجريمة ابتداء من وصول سفينة المواد المتفجرة إلى المرفأ والجهات التي تملكها ومعرفة الوجهة النهائية لهذه الشحنة وأسباب بقائها كل تلك السنوات في عنابر المرفأ وصولاً إلى أسباب الانفجار ومن يقف وراءه إضافة إلى أي سبب آخر من الإهمال أو الفساد أو سوء الإدارة التي تطال كل من يمكن أن يكون له أي دور مباشر أو غير مباشر بالمسؤولية حسب الوظيفة التراتبية عن تلك الجريمة الخطيرة.

وأعرب الحزب في بيانه عن تأييده المبدئي والتام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف في جريمة انفجار المرفأ وكشف كل الجهات أو الأفراد المسؤولين عنها أياً كانوا ومحاكمتهم وانزال أقسى الأحكام والعقوبات بحقهم بما يبعث الأمل في نفوس اللبنانيين وسط الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

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