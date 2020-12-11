البرتغال: 95 وفاة جديدة بكورونا
أعلنت البرتغال اليوم تسجيل 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة فيما تكافح دول في أنحاء القارة الأوروبية لاحتواء الموجة الثانية من العدوى.
وأشارت السلطات الصحية البرتغالية إلى تسجيل 5080 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 340287 حالة بينما بلغ مجموع الوفيات 5373 وفاة.
وبدأ سريان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمكافحة انتشار الفيروس يوم الاثنين الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 23 من الشهر الجاري لكن من المحتمل تمديدها.
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