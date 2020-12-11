الصحة: ١٢٤ إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وهي أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة مشيرة إلى شفاء 69 حالة ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 8911 شفيت منها 4249 حالة بينما توفيت 491 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ١١ كانون الأول ٢٠٢٠ حسب وزارة الصحة:

= الإصابات:

٢٥ في درعا

٢٠ في ريف دمشق

١٧ في طرطوس

١٤ في دمشق

١٢ في حمص

١٢ في اللاذقية

١١ في حلب

٧ في حماة

٦ في القنيطرة

= حالات الوفاة:

٤ في دمشق

٣ في حمص

٣ في طرطوس

٣ في حلب

١ في درعا

١ في حماة

= حالات الشفاء:

١٨ في دمشق

١٥ في حلب

٨ في حمص

٨ في ريف دمشق

٦ في اللاذقية

٤ في درعا

٤ في طرطوس

٣ في السويداء

٣ في حماة

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