وقفة احتجاجية في بلجيكا رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم وقفة احتجاجية رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.
ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نظمتها مؤسسات وجمعيات ونقابات بلجيكية متضامنة مع الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا علم فلسطين ولافتات تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مؤكدين أن استمرار الاحتلال بهدم المنازل والاستعمار الاستيطاني المتواصل وتدمير الجامعات والمستشفيات والحصار على قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد اتفاقيات جنيف.
وأكد السيناتور البلجيكي بيير غالاند أن المؤسسات والقوى البلجيكية ستواصل دعمها ومناصرتها للقضية الفلسطينية حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعادلة.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
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