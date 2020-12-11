قاضي ولاية ويسكونسن يرفض دعوى ترامب لإعادة فرز الأصوات

رفض قاضي ولاية ويسكونسن الأمريكية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تطالب ببطلان آلاف الأصوات التي تم إرسالها عبر البريد لإلغاء خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن القاضي ستيفن سيمانيك قوله إنه: “تم اتباع القواعد والمبادئ التوجيهية للانتخابات أثناء إعادة الفرز وإنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم ترامب بوجود مخالفات” مضيفاً أن المحكمة فعلت كل شيء لضمان أن تسود إرادة الناخبين.

واراد ترامب استبعاد الأصوات الغيابية حيث قال “إنه لم يكن هناك طلب مناسب مكتوب على أوراق الاقتراع الغيابية” مطالباً في الدعوى القضائية باستبعاد أكثر من 221 ألف صوت في معاقل الديمقراطيين في مقاطعتي دين وميلووك فيما لم يطعن ترامب في أي بطاقات اقتراع في المقاطعات التي فاز بها.

من جهته قال محامي ترامب جيم تروبيس إن الموظفين في مقاطعتي ميلووكي ودين كانوا مخطئين في الاعتماد على توجيهات لجنة الانتخابات في ويسكونسن بشأن الاقتراع الغيابي وبأن التوجيهات التي كان بعضها مطبقاً منذ سنوات أو تم تعديلها كرد فعل لوباء فيروس كورونا لتسهيل الإدلاء بأصواتهم إلى أجل غير مسمى تتعارض مع قانون الولاية.

وفي المقابل أعرب محامي بايدن جون ديفاني عن أن كل من صوت في الانتخابات الرئاسية فعل ذلك “بالامتثال الكامل للقوانين التي كانت سارية وقت الانتخابات” ولا يوجد دليل على وجود احتيال أو نشاط غير قانوني مضيفاً إن ترامب استهدف “بسخرية” بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها في أكثر مقاطعات ولاية ويسكونسن الحضرية وغير البيضاء من أجل استبعادها.

وقال قاض فيدرالي عينه ترامب في ولاية ويسكونسن يوم أمس إن الدعوى القضائية التي رفعها ترامب كانت “لا تصدق وغريبة جداً” وإن طلب إلغاء النتائج سيكون “أهم حكم في تاريخ هذه المحكمة أو المحكمة الفيدرالية”.

وكانت محكمة ويسكونسن العليا رفضت في وقت سابق الاستماع إلى قضية ترامب قبل أن تمر أمام المحاكم الأدنى.

وما زال ترامب مصراً على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن وكرر أمس في تغريدة على موقع تويتر زعمه بأنه “فاز” ما دفع إدارة الموقع إلى وضع علامة على التغريدة بإشعار مكتوب باللون الأزرق قالت فيه “المصادر الرسمية وصفت هذه الانتخابات بشكل مختلف”.

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