بعد خسائر أعوام.. أسعار الحمضيات تنتعش في اللاذقية

اللاذقية -يوسف علي

لأول موسم منذ ٢٣ عاماً، يشعر مزارعو الحمضيات في اللاذقية بحالة من الرضا بسبب تسويق الإنتاج بأسعار مناسبة قياساً بالمواسم السابقة، واصفين هذا الموسم بأنه بداية فعلية لتوقف مسلسل الخسائر المؤلمة نسبياً عن مسلسل خسائر حوالي ٢٣عاماً خلت، وذلك انطلاقاً من أن الإنتاج كان فائضاً عن الاستهلاك بين ٤٠٠- ٥٠٠ ألف طن سنوياً أما هذا الموسم فقد انخفض الفائض ل ٢٠٠ألف طن.

المزارع سهيل حيدر من قرية القبارصية، قال ل(تشرين): على مدى عقدين من الزمن كنت أدفع أكثر مما أجني، فتكاليف الإنتاج أعلى من سعر مبيعه علاوة على ضعف التسويق وخاصة في سنوات الحرب، ما جعلني أتكبد خسائر للحد الذي لم أعد أستطع معه تأمين مستلزمات الإنتاج، مضيفاً: أما هذا الموسم الأسعار جيدة حيث أبيع صنف أبوصرة ب٥٠٠ليرة وفي بداية الموسم كان السعر ب١٠٠٠ليرة، والكرمنتينا والساتزوما ب٤٠٠ليرة.

بدوره، قال المزارع رائد عبدو من قرية العروس في منطقة الحفة: هذا العام أسعار الحمضيات أفضل من كل الأعوام السابقة، ولذلك قمت بتضمين بستاني بعد أن تم تخمين كيلو الحمضيات بين ٤٠٠- ٥٠٠ ليرة، مضيفاً: نعاني حالياً فقط من ارتفاع أسعار الأسمدة وحراثة الأراضي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ثلاثة أضعاف عن العام الماضي، بينما قال المزارع محمد العلي من قرية بني عيسى -سلورين: إنه (ضمن) هو وإخوته بستانهم بمساحة ٧٠ دونم إلى تاجر بسبب ارتفاع التكاليف، مدللاً بأن سعر العبوة ٥٥٠ ليرة بسعة ١٠كيلو وأجرة العامل حوالي ٤٠٠٠ليرة يومياً، ناهيك عن أجور النقل الباهظة.

بدوره، قال غسان خير – رئيس لجنة تسيير سوق الهال ل(تشرين): أسعار الحمضيات للموسم الحالي جيدة فمثلاً كيلو أبوصرة يباع مابين ٤٠٠ – ٦٠٠ ليرة، والساتزوما البلدي بين ٣٥٠- ٥٠٠ليرة، الهجين الفرنسي بين ٥٠٠-٨٠٠ ليرة، الكرمنتينا الفرنسية بين ٣٠٠- ٤٠٠ليرة، الحامض الماير بين ٥٠٠-٦٠٠ ليرة، الحامض الأمريكي بين ٦٠٠- ٧٠٠ ليرة، الحامض البلدي بين ٧٠-٨٠٠٠ ليرة، مضيفاً: يحضر المزارع على بيع شحنته إلى التاجر في سوق الهال ويقتصر دور الوسيط على البيع بالأمانة مقابل عموله ٧% .

وأكد خير أن أكثر من ٧٠٠طن حمضيات تشحن من سوق الهال إلى الأسواق الداخلية، وقد تم تصدير ٥٠٠طن إلى العراق والسعودية.

بدورها، أوضحت المهندسة ميس شحادة – رئيس دائرة الاقتصاد الزراعي بأن تكلفة إنتاج أصناف الحمضيات للكيلو تقدر إنتاجاً وتسويقاً ب ٣٩٠ليرة لمجموعة الحامض، و٢٣٦ليرة لمجموعة البرتقال ، و٢٣٢ليرة لمجموعة اليوسفي، و١٩١ليرة للكريفون ويتم تأمين المازوت بالسعرالمدعوم والأسمدة حسب المتاح.

ويقدر إنتاج الحمضيات للموسم الحالي بحوالي ٥٩٠ألف طن بانخفاض حوالي ٢٠٠ألف طن عن الموسم الماضي، وتشكل مورداً لأكثر من ٤٥ألف أسرة، إضافة لتوفير آلاف فرص العمل من الجني والنقل والتوضيب والتسويق والتصدير.

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