مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) بهجمات طالت تحركاتهم بريف الرقة

قتل اثنان من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي وأصيب آخرون في هجمات متفرقة على إيدي مجهولين طالت تحركاتهم ونقاطاً تابعة لهم في ريف الرقة.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بمقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” بهجوم نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية تابعة للميليشيا قرب مفرق الصفصافة غرب الرقة.

وبينت المصادر أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة تابعة لميليشيا “قسد” على طريق السلحبية غرب الرقة أيضاً ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الميليشيا.

وفي شرقي المدينة ذكرت المصادر لـ سانا أن عدداً آخر من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لميليشيا “قسد” على طريق المنخر بينما انفجرت عبوة ناسفة أخرى كان زرعها مجهولون في وقت سابق بسيارة تابعة للميليشيا في محيط مزرعة تشرين شمال المحافظة.

وتشهد معظم مناطق ريف دير الزور والحسكة والرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليشيا ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة تحت غطاء ودعم قوات الاحتلال الأمريكي.

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