إصابة يمني بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة

أصيب مواطن يمني بجروح اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية منبه في محافظة صعدة الحدودية اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن “قوى العدوان استهدفت بالصواريخ والمدفعية مناطق آهلة بالسكان في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة”.

وأوضح المصدر أن منطقة الشرفة قبالة نجران تعرضت أيضاً لقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوى العدوان السعودي كما استهدف طيران العدوان منطقة نقيل الفرضة بمديرية نهم ومديرية صرواح في محافظة مأرب.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ26 من آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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