وفاة طفلين جراء اندلاع حريق في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة
توفي طفلان بعد إصابتهما بحروق شديدة جراء اندلاع حريق داخل إحدى الخيام بمخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً بريف الحسكة الشرقي.
وأفاد مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية بأن حريقاً اندلع داخل خيمة في مخيم الهول الذي يعيش قاطنوه أوضاعاً إنسانية صعبة وحالة من انعدام الأمان ونقصاً في الرعاية الصحية وتسبب الحريق بوفاة طفلين.
ويشهد مخيم الهول حالات وفاة متكررة بين قاطنيه حيث يعيش المحتجزون فيه وغالبيتهم من النساء والأطفال أوضاعاً كارثية على المستويات كافة حيث تنتشر الأمراض والأوبئة جراء نقص الرعاية الصحية والمواد الغذائية ناهيك عن انتشار الجريمة من قتل وخطف وسلب.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي