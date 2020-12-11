فعاليات من السويداء تشارك أهالي طرطوس حملات التشجير للأراضي المحروقة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 25 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 11 كانون الأول 2020
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إصابة يمني بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة
وفاة طفلين جراء اندلاع حريق في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة
استشهاد طفلة وإصابة أخرى بانفجار قنبلة بريف الحسكة
مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) بهجمات طالت تحركاتهم بريف الرقة
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر بيرينغ
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال رام الله
جونسون: فرص التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد (بريكست) تتلاشى
حزب الشعوب الديمقراطي التركي: أردوغان ينتهج سياسات ديكتاتورية
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في الضفة
وسط صمت دولي .. الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون جريمة قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة