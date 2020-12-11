آخر تحديث: 2020-12-11 19:45:31
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فعاليات من السويداء تشارك أهالي طرطوس حملات التشجير للأراضي المحروقة

التصنيفات: محليات

طرطوس_ رفاه نيوف

بمشاركة فعاليات دينية وأهلية وشعبية من محافظة السويداء قامت محافظة طرطوس اليوم بتشجير موقع جبل فرح الذي طالته الحرائق مؤخراً.

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التصنيفات: محليات

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