آخر تحديث: 2020-12-11 19:45:31
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نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري في كلمة سورية أمام مجلس الأمن: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت فيما يخص ملف الكيميائي في سورية إلى أداة في لعبة جيوسياسية تقودها واشنطن وحلفاؤها خدمة لأجندات معادية تستهدف الدولة السورية

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