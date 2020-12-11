آخر تحديث: 2020-12-11 19:45:31
الأخبار

مصدر في محروقات: لا صحة للأخبار المتداولة عن رفع سعر ليتر البنزين وليس هناك أي رفع لسعر المادة

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التصنيفات: آخر الأخبار

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