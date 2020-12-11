نجوى صليبه

قصائد كثيرة كتبها شعراء ولحّنها ملحنون كبار وأدّاها مطربون كبار رحلوا، وبقيت هذه الأغاني راسخة في الذّاكرة الفردية والجمعية للمتذوق العربي، يقول الشّاعر أسامة حمود: جميع القصائد هي أغنيات على اعتبار أنها تحفل بالوزن والإيقاع، والشّعر العربي هو شعر مغنّى لارتباطه بالوزن والموسيقى على عكس الشّعر الغربي الذي يهتم بالأحداث، وأوّل ملحّن للقصيدة هو الشّاعر ذاته حين يختار بحرها ووزنها، وما يحدّد إيقاع القصيدة المغناة؛ هو الوزن وعلاقته بالإيقاع الموسيقي، ومراحل ضبط الحركة والسّكون، مضيفاً: هناك ثلاثة أمور تجمع بين الشّعر والموسيقى، وهي التّأليف والوزن والمناسبة بين الحركة والسّكون، منوّهاً بأنّ الكثير من الفنانين الكبار عربياً لا يستطيعون أداء القصيدة الفصحى لأنّها تتطلّب خلفية بمعرفة الّلغة العربية.

وخلال مشاركته في لقاء “شآم والقلم” الثّقافي الشّهري، ذكر حموّد أمثلةً كثيرةً عن القصائد المغناة في تاريخ الشعر والغناء العربي، يقول: من روائع الشّعر القديم؛ قصائد أبو فراس الحمداني في القرن العاشر للميلاد، حيث يتميّز شعره بالسّهولة والبساطة لذلك كان مادة غنية للأغنيات، ولعلّ أبرز قصائده تلك التي قالها وهو في الأسر ومنها: “أراك عصي الدّمع” التي لحّنها رياض السنباطي وغنّتها أم كلثوم، ومن نتاجاته قطعة تعدّ من عيون الشّعر المغنّى وهي: “أقول وقد ناحت بقربي حمامة” لحّنها وغنّاها الكثير من الفنانين وأبرزهم ناظم الغزالي، ومن تلك الرّوائع ماغنّاه صباح الفخري، وناظم الغزالي لشاعرٍ يسمّى ربيعة بن عامر الداربي، والبعض يقول إنّها قصيدة كاملة، والبعض الآخر يقول فقط ثلاثة أبيات “قل للمليحة بالخمار الأسود”، وهناك قصائد لقيس بن الملوّح التي غنتها فيروز منها “أحبُّ من الأسماء” كما أدّت قصيدة لشاعرٍ ضرير هو علي الحصري القيرواني “ياليل الصبّ متى غده” التي لحّنها الرحابنة.

وانتقل حمّود للحديث عن روائع الشّعر المعاصر، يقول: لاشكّ أنّ ملحنين كباراً لحّنوا لأمير الشّعراء أحمد شوقي، وفي مقدمتهم محمد عبد الوهاب منها: “مجنون ليلى” و”خدعوها” و”ياجارة الوادي” وقصيدة “مضناك جفاه مرقده” التي لحّنها وأدّاها عبد الوهاب، ويعدّ كلّ من أحمد شوقي وأحمد رامي وبشارة الخوري ونزار قباني من أبرز الشّعراء المعاصرين الذين تغنت قصائدهم، إذ لحّن وغنّى عبد الوهاب للخوري قصيدة “جفنه علّم الغزل” وغنّت من قصائده فيروز “قد أتاك يعتذر” و”يبكي ويضحك” و”ياعاقد الحاجبين” كما لحّن له وغنّى فريد الأطرش “عش أنت” و”أضنيتني بالهجر”، ويعدّ كاظم السّاهر أكثر المطربين الذين قدموا أعمالاً من أشعار نزار قباني منها: “قولي أحبك” و”زيديني عشقاً” و”إنّي خيّرتك” و”صباحك سكر”، لكن تبقى قصيدتا “رسالة من تحت الماء” و”قارئة الفنجان” من ألحان محمد الموجي وغناء عبد الحليم حافظ من أجمل ما غُني من شعر نزار قباني.

وبالسّؤال عمّا إذا كانت هذه القصائد المغناة قد اندثرت بفعل تراجع الذائقة السمعية، يجيب حمّود: لم تندثر طالما أنّ الكثير منها لايزال خالداً إلى هذه اللحظة، ونتمايل طرباً لسماعها ونطمح دائماً لوجود هكذا قصائد مغناة، فهذه القصائد المغناة تمتدّ إلى شرائح كثيرة ويغنيها الجميع، كما أنها تلعب دوراً تعليمياً في حياة أطفالنا.

بدوره، يتحدّث الباحث رسلان علي عن غياب القصيدة الفصحى عن الغناء العربي اليوم، ويقول: نحن بحاجة للارتقاء بمستوى الأشعار والأغاني التي تقدم الآن، فالذائقة الجماهيرية لاتتقبل الفصحى على الرّغم من أنّها ازدهرت في مرحلة من المراحل لكن اللغة الفصحى تحتاج إلى شعراء متمكنين ونريد معرفة مضمونها ورسائلها، لذلك يجب علينا أن نعيد بناء الإنسان من جديد، مبيناً دور الشّعر المحكي ودوره أيضاً في الأغنية العربية، ومستشهداً بما قدّمته فيروز مثل أغنية “تعا ولاتجي”، ويُضيف: الشّاعر هو الذي يسخّر الحروف للارتقاء بالذّائقة، في الماضي كنا نجتمع حول المذياع لسماع أغانٍ خالدة وكانت صنعة رائعة يتشاركها الشّاعر والملحن والمطرب والموزّع، أمّا اليوم فالأغاني الهابطة هي السّائدة.

وبالسّؤال عن سبل الارتقاء والنهوض بهذه الأغنية، يوضّح حمّود: في الشّعر الحديث هناك شعر صنعة وشعر دفقة، وأّمّا الأوّل فهو معرفة البحور والأوزان والتّفعيلات والنّظم على أساسها، وأمّا الثّاني فهو مايولّده الموقف الإنساني أو الاجتماعي، هناك شعراء اليوم يقفون على المنبر نحلّق معهم وننساب مع كلماتهم والبعض لا نصدّق متى ينزل على المنبر، وهذا هو الفرق بين النمطين، يجب أن ينطلق الشّعر من داخل الشّاعر ليصل إلى داخل المتلقي، وهناك أمر آخر هو وجود بعض من وجد في الأغنية السّريعة تجارةً رائجةً، وهذه في اعتقادي حالة مؤقّتة لأنّ الذّاكرة الجمعية أرقى من ذلك والدّليل أنّ تفاعلنا المزمن هو مع القصائد المغناة.

وأكّد حمّود أن هذ المسألة تتمّ بتكامل المعطيات والأدوات من الأسرة إلى المدرسة والجامعة والمؤسسات الحكومية المعنية بالتربية والتعليم إلى الشّاعر وإلى الموزّع والمنتج، منوّهاً بالأخطاء الفادحة التي ترد في بعض الكتب المدرسية والقصص المخصصة للأطفال، متسائلاً كيف تمرّ هكذا أخطاء على المدقق والجهة النّاشرة سواء أكانت حكومية أم خاصةً، ومضيفاً: هناك أيضاً مجموعات شعرية تصدر لا تستحق أن يطلق عليها هذا الاسم لما فيها من أخطاء عروضية وإملائية وإسفاف يندى له الجبين وهذه يجب ألّا ترى النّور ولا أن يسمح لصاحبها باعتلاء منابر الملتقيات والمراكز الثّقافية.

ت: صالح علوان

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