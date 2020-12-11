ثناء عليان

(أسئلة الوطن .. نيكوس كازانتزاكيس نموذجاً) عنوان المحاضرة التي ألقاها الأديب عباس حيروقة في المركز الثقافي في بانياس أكد فيها أنَّ الكتابةَ أو الحديثَ عن كاتبٍ موسوعيٍّ بحجم الروائي اليوناني (نيكوس كزانتزاكيس) هو حديثٌ عن مثقفٍ نقدي بامتياز، وهو حديثٌ عن الشعرِ والترجمة والفلسفة، وعن أسئلةِ الفكر،ِ والعقلِ، والتصوف.. عن اليونان بكل ما تعنيه هذه البقعةُ الجغرافيةُ التاريخيةُ من عراقةٍ وأصالةٍ, هو حديثٌ عن منظومةِ قيمٍ أخلاقية ثقافية سادت وساست العالمَ في مرحلةٍ ما.. هو حديثٌ عن هوميروس.. وسقراط.. وأرسطو.. وأفلاطون عن حريةِ النفسِ ووضوحِ الروحِ.. عن المنطق والقياس والجبرِ والنظامِ والجمالِ والحب، هو ذلك الإرث الأدبي الباذخ والمهيب الذي خلّفه ذاك الكاتب الاستثنائي الذي أبدع في مختلف أنواع الفنون والآداب ما جعل منه واحداً من أبرز وأهم كتاب وشعراء وفلاسفة القرن العشرين، قدّمَ للمكتبةِ العالميةِ العديدَ من الأعمال التي توزعت بين الرواية والشعر والترجمة والأسفار والتراجيديا بالإضافة إلى مئات المقالات وبعض الترجمات كما ترجمت أعماُله إلى أربعينَ لغةً .

أعماله ومؤلفاته

واستعرض حيروقة الأعمالِ الروائيةِ الهامةِ لـ “كزانتزاكيس” مشيراً إلى أنه أكثر ما عُرفَ فيها روايةُ (زوربا اليوناني) والتي تم إنتاجُها كفيلم.. وزادتْ شُهرَتُه عالمياً أيضاً في روايته “الإغواء الأخير للمسيح” والتي تم أيضاً إنتاجُها كفيلم، ومن حيث انتهت أوديسة هوميروس كَتَبَ أوديسيتَه المُكَونَة من ( 33,333 ) بيتاً من الشعر وقد أظهر فيها مدى معرفتِه بعلمِ الآثارِ والأنثروبلوجية، كما ترجم روائع الكلاسيكيات الأوروبية إلى اليونانية مثل (الكوميديا الإلهية لدانتي، فاوست، هكذا تكلم زرادشت ..الخ)، ومن مؤلفاته أيضاً: “الإخوةُ الأعداء، الثعبانُ والزنبقة، زوربا، الحريةُ أو الموت، المسيح يصلب من جديد، الإغواءُ الأخير للمسيح، رياضات روحية (مخلصو الله)، كما لديه مذكراتُه (التقرير إلى كريكو) أو (الطريق إلى كريكو) وقد عمدت زوجتُه إلى جمعِ بعضِ الرسائلِ والمذكراتِ الخاصةِ به و طبعتها بعد وفاته بجزأيها كما ترجمها إلى العربية المبدع الكبير ممدوح عدوان.

كاتب استثنائي

وبيّن الشاعر حيروقة أن بعض أعمالهُ الروائيةِ لاقت المعارضةَ والرفضَ ومَنْعَ النشرِ ولَكْن أكثرُها كانَ (الإغواء الأخير للمسيح)، الذي نشر عام 1951 وقامت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بمنعه وعَمَدَ البابا آنذاك إلى إدراجه ضمن الكتب الممنوعة في الفاتيكان.. إلا أن كزانتزاكيس ردّ عليهم بالقول وبكل هدوء: (أعطيتموني اللعنةَ فأعطيتُكم البركةَ عسى يُصبحُ ضميرُكم نقياً كضميري وعسى أن تصبحوا أخلاقيين ومتمدنين مثلي)، حتى إن آخرَ أيامهِ كان يطلبُ من ربّه أن يمدَّ في عمره عشرَ سنوات أُخر ليُكملَ مشروعَه وكانَ يتمنى لو بإمكانه أن يتسولَ من كلِّ عابرِ سبيلٍ رُبعَ ساعةٍ بما يكفي لإنهاء عمله..

تقولُ عنهُ زوجتُه: إنّهُ كان نقياً وبريئاً وعذباً بلا حدود مع الآخرين؛ أما مع نفسه فقد كان شديدَ القسوةِ, وربما لإحساسه بثقلِ المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقه وحجمِ العملِ المطلوبِ منه, ولأن ساعاتِه في الحياةِ محدودةٌ.

جلّ مشروع هذا الكاتب الاستثنائي بحسب حيروقة – جاء في خدمة العدالة والقيم والأخلاق فدافع عن الفقراء والمظلومين والمقهورين وطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية ومنح الحريات وتعزيز إنسانية الإنسان وكرامته، لتؤهله للوقوف في وجه سيل الخراب والفساد وثقافة الموت وتقطيع الأطراف من خلال إطلاق ولو صرخة الغضب والخير والحب في وجه عالم يطفح بالحرب وبالموت وبالقبح, ويرى أن الطاعة العمياء لا تصنع إلا العبيد . لافتاً إلى أن رواية (الإخوةُ الأعداء) تروي أحداثاً تتقاطعُ حيناً وبكثير من الآلام مع ما نعيشُهُ نحنُ هنا كسوريين في أيامنا هذه على هذه البقعةِ الجغرافيةِ التي باركها الربُّ، وفي قراءةٌ متأنيةٌ للعملِ تُشعرُكَ بأنَّكَ تقرأُ عن جاركَ، حارتِكَ، مدينتِكَ، تقرأُ عن نفسِكَ، وعن روحِكَ المتعبةِ والتواقةِ للخلاصِ من الحربِ ولوثةِ الحربِ وقتامةِ الحربِ، إذ إننا نجدُ ذاتَ الشخصياتِ التي تقبعُ بين أيدينا ووراءَ ظهورنا وعلى الأسطحِ ..

عوالم القبح

وأكد أن رواية (الإخوة الأعداء) عملٌ يأخذُ بيدنا تُجاه عوالمَ من قُبحٍ ومِن تشوّهٍ واعتلالِ بداهة أصابت أبناءَ المكان فامتلأ قيحاً ودماملَ وبثوراً.. عملٌ أرادَ به كزانتزاكيس البحثَ والوصول إلى الإنسان الحقيقي بكامل خُلُقِهِ.. بكامل إنسانيته والتي من بداهتها التمتُّعُ بالحريةِ وبالعدالةِ الاجتماعيةِ وبالمساواة والانتماء لوطنٍ يؤهله للصراخ بوجه القبح والموت وثقافة الكهوف والأقبية الرطبة.. بحثاً عن مظاهر الخير والحب والجمال.

وبيّن حيروقة أن كزانتزاكيس في مجمل مؤلفاته تقريباً كان يسلط الضوء على رجال الدين ودورهم في الفساد والإفساد، ومن جهة أخرى يصور رجل دين آخر بأخلاقيات المسيح وروح المسيح وقلب المسيح، المسيح الذي نادى به في غير عمل، المسيح الذي يطرق الأبواب من أجل أطفال جياع وشعب مقهور، والمسيح القائل: “أحسنوا إلى المساكين ومن يملك ثوبين يعطي واحداً فنحن جميعاً إخوة”.

ويختم حيروقة مؤكداً أن رواية “الإخوة الأعداء” هي عبارة عن عملٌ يناقشُ الحدَثَ بكثيرٍ من الجرأةِ والحيويةِ ويدعو إلى الانتصارِ للخير.. للعدالة.. للحرية.. للسلام في وجه الفقر والقهر والموت، يقول: (لا يُمزِّقُ الشعوبَ ولا يمحي أمجادَها أكثرُ من الصراعاتِ الداخليةِ والحروبِ الأهلية)، لافتاً إلى أن الحروبُ بين الإخوةِ أصعبُ من الحروبِ مع الغُرباءِ لأنّها دائماً تعودُ بالنفعِ على العدو، “يوجعُني قتلُك يا أخي.. ولكن اعذرني أَحدُنا يَجبُ أن يموتَ وأفضِّل أنْ تكونَ أنت”، إضافة لتلك الصرخات العابرة للسماوات السبع التي أطلقها الكاهن “ياناروس” أو تلك الجدة حين وفاة حفيدتها جوعاً وما هي هذه الصرخات إلا صدى لصرخات المئات لا بل الآلاف من أبناء هذا العالم المجنون.. المتخم بالحرب والقتل والتجويع، صرخات أطلقتها وما زالت الأمهات السوريات والآباء والأبناء جرّاء فقد ودمار وموات خيم على تفاصيل حياتنا.. لا بل أصبح جزءاً ومفصلاً أساسياً.. إنها لوثة الحرب التي أتت على الأخضر واليابس، ولكن ما حمله وما يحمله مواطننا السوري من جينات وراثية حضارية ممتدة لعشرات الآلاف من السنين هي الكفيلة بتطهير هذه البقعة الجغرافية المقدسة من براثن عدوان الظلام وأبناء الكهوف، لأن حركة الزمن وعقل أبناء الزمان سجلت أن لا ظلمة قادرة على أن تلحق الهزيمة بالنور وأرض النور وأهل النور.

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