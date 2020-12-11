دوري كرة الشباب

تشرين:

يلتقي اليوم الجمعة على أرض ملعب السابع من نيسان في حلب فريقا الاتحاد و تشرين في قمة مباريات الدوري السوري الممتاز للشباب بكرة القدم، في مباراة تعتبر قمة الدوري لأنها تجمع المتصدر الاتحاد مع وصيفه.

المباراة ستكون ندية و ستؤثر في حسم صدارة الذهاب لاسيما أن الفارق بين الفريقين ثلاث نقاط فقط، إذ يبقى الاتحاد متمسكاً بالصدارة منذ عدة أسابيع بـ 25 نقطة، من ثمانية انتصارات و تعادل وحيد، مقابل 22 نقطة لتشرين الذي تعرض لخسارة وحيدة أمام المحافظة، و تعادل مع الحرية و سبعة انتصارات.

مدرب الاتحاد معن الراشد يدرك أهمية المباراة, لذلك تداعت الإدارة الاتحادية لفتح أبواب الملعب مجاناً أمام الجماهير لمؤازرة الجماهير, إذ من المتوقع أن يمتلئ الملعب ولاسيما أن مباريات الرجال ستلعب غداً السبت.

و في بقية المباريات سيكون ملعب اللاذقية الصناعي مسرحاً لمواجهة صعبة أيضا بين حطين الثالث و المحافظة الخامس, و يلتقي الحرية القوي شبان جبلة، فيما يحاول الوحدة فتح صفحة جديدة مع مدربه الجديد حين يلتقي الكرامة.

و يحاول الوثبة تعويض خسارة المرحلة الماضية حين يواجه الجيش في حمص، وسيبحث المجد عن فوزه الأول أمام الشرطة، بينما ستكون مباراة الطليعة و النواعير قمة في كل شيء.

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