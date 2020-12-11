(الهلال الأحمر) يختتم أيام حملة إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة باحتفالية جميلة

الحسكة ــ خليل اقطيني

أقام فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة، احتفالية جميلة توّج بها حملة القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة التي استمرت لمدة 16 يوماً. وتضمنت الاحتفالية عدة مشاهد تمثيلية حملت رسائل إنسانية تحث على القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة.

و قال رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة – علي منصور ل(تشرين): بادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة من خلال فريق الدعم الإنساني إلى تتويج الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة التي استمرت ستة عشر يوماً حافلة بالنشاطات والفعاليات المتنوعة بهذا الحفل، حيث اختتمت الحملة في العاشر من الشهر الحالي الذي يتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يحمل العديد من الدلالات الهامة.

وأوضح منصور أن موضوع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة لهذا العام كان (تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجيبوا، وامنعوا، واجمعوا). حيث تم تركيز الجهود ذات الصلة بهذه المناسبة لإضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي تذكيراً بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف، وذلك لأنه مع تنفيذ البلدان تدابير الإغلاق لوقف انتشار فيروس (كورونا)، لوحظ اشتداد العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي في بعض البلدان، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى إطلاق حملة (اتحدوا) لإنهاء العنف ضد المرأة والفتاة التي تعد حملة متعددة السنوات تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه، وركزت الحملة على تعزيز الدعوة إلى اتخاذ إجراء عالمي لجسر ثغرات التمويل، وضمان الخدمات الأساسية للناجيات من العنف خلال أزمة (كورونا ) (كوفيد – 19)، كما ركزت على الوقاية وجمع البيانات التي يمكن أن تحسّن الخدمات الرامية لصون المرأة والفتاة.

وقال مدير فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة- إيلاف حمود ل(تشرين):

لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، وعلى وجه الإجمال لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة وهو: (لن نـخـلـّـف أحداً وراءنا) من دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، من هنا حرص فرع الهلال الأحمر العربي السوري على تحويل الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة من خلال الفعاليات التي تم تنفيذها طوال ستة عشر يوماً إلى مناسبة للفت نظر عامة الناس وتثقيفهم بشأن هذه القضية ذات الأهمية البالغة، من جهة، ولتعبئة الإرادة السياسية لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة والفتاة من جهة ثانية.

وقالت المشرفة على تنظيم الحفل من فريق الدعم الإنساني في الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة – هديل السالم ل(تشرين): بما أن القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة مسألة تعني الجميع، فقد حرصنا من خلال فقرات الحفل على توجيه رسائل تدعو الجميع للانضمام إلى المبادرة العالمية الجديدة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، والتي تسمى (مبادرة تسليط الضوء). إلى جانب دعوة الجميع إلى المساهمة الفعالة بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، بما ينسجم مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.

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