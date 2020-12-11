١،٤ مليون (إصبعية) إنتاج (هيئة الثروة السمكية) لاستزراع السدود

حسام قره باش

أكد مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي – الدكتور عبد اللطيف علي لـ(تشرين) قيام الهيئة بإنتاج 1,4مليون أصبعية من سمك (الكارب و المشط بأنواعه) لعام 2019 استخدمت لتأمين حاجة استزراع السدود و المزارع الأسرية و تأمين حاجة أصحاب المزارع المرخصة و حاجة مستثمري السدود و التجارب البحثية في الهيئة حيث بلغ إنتاج كميات الأصبعيات المستزرعة(203500) أصبعية في السدود و المسطحات المائية كبحيرة سد 16 تشرين في اللاذقية و سد الرستن في حمص و سد الباسل في طرطوس.

و كشف علي أن الكميات التي وزعت على المربين أصحاب أحواض السقاية ضمن إنتاج المشاريع الصغيرة لمزارع الأسماك (94350) أصبعية في محافظات اللاذقية و طرطوس و حماة و دمشق و القنيطرة.

و بلغ أيضاً حجم الكميات التي بيعت من الأصبعيات لأصحاب المزارع و المستثمرين في سدود محافظات اللاذقية و طرطوس و حمص و حماة و السويداء و الرقة ما يقارب (886125).

و أشار إلى أن مراكز و فروع الهيئة الموزعة في المحافظات تنظم عملية استثمار بحيرات السدود و المسطحات المائية التي تزيد مساحتها على 500 هكتار من خلال استزراعها بالأصبعيات المنتجة في مراكز أبحاث مصب نهر السن و مزرعة أقفاص 16 تشرين، أما البحيرات التي لا تزيد مساحتها على 500 هكتار فتعرض للاستثمار المحلي عن طريق المزادات العلنية حيث توفر الهيئة للمستثمرين أصبعيات التربية بسعر التكلفة دعماً لهذه المادة الغذائية المهمة.

و بيَّن أن عناصر مراكز الهيئة في نقاط الحماية و المراقبة الموزعة على السدود و البحيرات تقوم بالجولات اللازمة لمراقبة الاستثمار و الصيد و ضبط التجاوزات في استخدام و سائل الصيد المخالفة مثل (الديناميت و الصعق بالكهرباء و الشباك المخالفة) و تطبيق منع الصيد بشكل كامل في موسم التكاثر المحدد من 3 / 15 و حتى 5 / 31 للحفاظ على الثروة السمكية و تنميتها.

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