المالكي: دولة فلسطين ترفض الابتزاز السياسي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ستة قرارات لصالح فلسطين رغم الضغوطات الكبيرة على الدول لتغيير توجهات التصويت دليل على موقف المجتمع الدولي المبدئي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

وشدد المالكي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أن دولة فلسطين ترفض الابتزاز السياسي الذي يمارس ضد الدول كي تصوت ضد قرارات فلسطين وتقويضها في المؤسسات الأممية مشيراً إلى أن تلك الدول القليلة التي انعزلت بالتصويت ضد القرارات “ما هي إلا ثلة تعادي القانون الدولي ومبادئه وتنتهج سياسات مرفوضة على المستوى الدولي وتقف على الجانب المزري من التاريخ وتسهم بتشويه سمعتها وبعضها يسير في اتجاه مغاير لمواقف شعوبها الداعمة للقانون والحق”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الليلة الماضية بأغلبية ساحقة ستة قرارات لصالح القضية الفلسطينية.

طباعة