قاسم: المقاومة خيار لبنان لمواجهة العدو الإسرائيلي وتهديداته

جدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد على أن المقاومة هي خيار لبنان لمواجهة العدو الإسرائيلي وتهديداته.

وقال قاسم في كلمة اليوم: حزب الله هو دعامة من دعامات استقرار لبنان وحمايته واستقلاله وسيكون دائماً شريكاً فعالاً للباحثين عن الحلول لافتاً إلى أن العدو الإسرائيلي يستخدم كل الأساليب لاغتصاب الأرض وسلب الحقوق ولا سبيل أمامنا سوى المقاومة مهما بلغت التضحيات.

وشدد قاسم على الجهوزية العالية للمقاومة اللبنانية بمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.

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