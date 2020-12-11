موسكو: العقوبات الأمريكية الجديدة خطوة خرقاء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد أفراد وكيانات روسية مفتعلة ولا أساس لها.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في بيان “القيود التي وضعها الأمريكيون مفتعلة ولا تستند إلى أي أدلة وهي خطوة خرقاء”، مضيفة إن هذا الأمر موجه “لفرض صورة على المجتمع الدولي تسعى من خلالها إلى تصوير الروس على أنهم منتهكون لحقوق الإنسان”.

وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية أمس إدراج فريق كرة القدم (أحمد) بمدينة غروزنى الشيشانية ومؤسسة أحمد قديروف في قائمة العقوبات بموجب ما يسمى (قانون ماغنيتسكي) إضافة إلى مواطنين روسيين وست شركات روسية.

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