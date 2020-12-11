إصابة ستة أشخاص بتفجير إرهابي انتحاري جنوب روسيا

أصيب ستة أشخاص بجروح اليوم جراء تفجير إرهابي انتحاري أمام مبنى الأمن الفيدرالي في جمهورية قرتشاي شيركيسيا جنوب روسيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن التفجير نفذه انتحاري فجر نفسه عند مدخل جهاز الأمن الفيدرالي.

وأشارت مصادر أخرى الى أن المهاجم اقترب من مجموعة من المسؤولين الأمنيين عند مدخل المبنى وفجر نفسه.

ووفق صحيفة إزفيستيا الروسية تم تسجيل السيارة التي استخدمها الإرهابي بالوصول إلى مكان التفجير كسيارة تالفة منذ عام 2016.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت في تشرين الأول الماضي إحباط هجوم إرهابي في العاصمة موسكو.

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