مجلس بلدة قنوات بلا شرطي ولا محاسب وبعامل نظافة واحد

السويداء- طلال الكفيري

بالرغم من تخديمه أكثر من عشرين ألف مواطن إلا أن مجلس بلدة قنوات لا يزال يفتقد إلى شرطي ومحاسب بلدية، والأهم هو أن مجلس البلدة يدار بفنيّ واحد، الأمر الذي انعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة تراخيص البناء.

إذ أشار المحامي أسامة الهجري – رئيس مجلس البلدة إلى أن البلدية ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام تعاني نقصاً في الكادر الوظيفي، فهي تعمل بفنيّ واحد وسائق واحد، مع افتقادها إلى شرطي بلدية ومحاسب، كما تشكو البلدية من وجود نقص في عمال النظافة، فالموجود حالياً عامل نظافة واحد و مطلوب منه تخديم نحو ٢٠ ألف مواطن، وهذا صراحة مستحيل، ما انعكس سلباً على واقع النظافة ضمن البلدة، علماً أن كمية النفايات المطروحة يومياً على ساحة البلدة تبلغ نحو ٤ أطنان، إضافة لذلك تعاني البلدة عدم توافر مكب نظامي لديها، فالمكب الموجود فيها تم إغلاقه لكونه يلحق ضرراً بقرية مفعلة، الأمر الذي دفع البلدة لتفريغ النفايات في مكب مدينة السويداء وهذا يحتاج زيادة مخصصات البلدية من المازوت، لكون المخصصات لا تفي بالغرض.

وأضاف: إن مجلس بلدة قنوات وبهدف تخديم البلدة بات بحاجة ماسة لزيادة اعتماداته المالية المخصصة له لكونها لا تتجاوز الـ١٠ ملايين ليرة، وكلنا يعرف أن بلدة قنوات سياحية وبحاجة لمزيد من الاهتمام من ناحية الخدمات لذلك من المفترض زيادة اعتماداتها المالية لتحسين واقعها الخدمي.

وأشار إلى أن معاناة مجلس البلدة الحقيقية تكمن في بنائه القديم الذي لم يعد يلبي الحاجة المرجوة منه، وذلك لتجاوزه عمره الزمني، فهناك بناء مسجل أملاك دولة وهو داخل التنظيم ونسعى مع وزارة الزراعة لتسلمينا هذا المبنى.

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