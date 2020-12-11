من يكسب الرهان الطليعة أم حطين في المرحلة السابعة من الدوري الكروي الممتاز ؟

زاهر بدران

تنطلق غداً السبت منافسات المرحلة السابعة من الدوري الكروي الممتاز وسط تنافس شديد بين الفرق، حيث سيكون فريق حرجلة أمام امتحان جديد بعد إقالة مدربه فجر إبراهيم أمام الوحدة, والفتوة في مهمة صعبة عندما يقابل الكرامة, والوثبة المتراجع مستواه يلعب أمام منافسه التقليدي تشرين, والشرطة يقابل الاتحاد والحرية أمامه مباراة صعبة عندما يقابل جبلة, والساحل لاحول له ولا قوة أمام الجيش, وحطين مهمته صعبة أمام الطليعة, وفي التفاصيل:

يبقى لقاء الوثبة صاحب المركز الخامس بـ11 نقطة مع تشرين الوصيف بـ15 نقطة من أهم اللقاءات وأكثرها حساسية لأن الفريقين يبحثان عن النقاط كاملة للبقاء ضمن دائرة المنافسة على الصدارة، والوثبة خسر نقطتين ثمينتين أمام جبلة في المرحلة الماضية وعليه التعويض لكن المهمة ليست سهلة أمامه، بينما تشرين يسعى إلى الفوز من أجل العودة إلى الصدارة إلى من جديد

بينما الشرطة صاحب المركز التاسع بـ6 نقاط يريدها عودة للمسار الصحيح بعد تعثره أمام تشرين عندما يلتقي الاتحاد صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.

والحرية العاشر بـ5 نقاط يلتقي جبلة السابع بـ9 نقاط يريدانها لمواصلة المشوار الناجح ولاسيما الحرية الذي حقق فوزاً مهماً جداً على الحرجلة في الجولة الماضية وهو الفوز الأول له و جبلة يريد مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية, وهو حق مشروع له.

والوحدة السادس بـ11 نقطة يسعى لتعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام الجيش من أجل التقدم نحو دائرة المنافسة وليس أمامه إلا الفوز للوصول إلى ذلك أمام الحرجلة الذي يخوض اللقاء بقيادة مدربه الجديد مصطفى الرجب الذي عمل مساعداً للمدرب فجر إبراهيم وهذا الاختبار هو الأول له ولابد من أن يحقق نتيجة إيجابية لتغيير المسار نحو الأفضل.

أما الساحل الثاني عشر بنقطتين والذي يمر بظروف صعبة ونتائجه غير مطمئنة فلن يكون لقاؤه أمام الجيش سهلاً وهو يواصل تحقيق النتائج المتميزة للوصول نحو القمة بينما الفتوة الثالث عشر بنقطتين يسعى للخروج بأقل الخسائر أمام الكرامة المتصدر بـ16 نقطة التي يريدها لتعزيز صدارته لكن الفتوة ربما سيكون مختلفاً وخاصة بعد نقطة التعادل المهمة الذي انتزعها من الطليعة.

ويلتقي أخيراً حطين -صاحب المركز الرابع بـ12 نقطة- الطليعة الثامن المتساوي بعدد نقاطه مع مركزه, فكلاهما يحاولان كسب الرهان وتحقيق الفوز وهذا حق مشروع لكلا الفريقين.

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