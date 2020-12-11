الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وبارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في مناطق متفرقة والرياح شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطولات متفرقة فوق المناطق الشمالية خلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

الجمعة السبت الأحد دمشق 17-8 18-9 19-9 القنيطرة 15-6 16-7 18-7 درعا 20-9 20-10 21-11 السويداء 18-8 19-9 20-10 حمص 17-5 16-6 15-5 حماة 18-8 17-7 16-7 الحسكة 15-6 17-7 16-8 اللاذقية 23-13 23-13 24-15 طرطوس 24-14 24-14 25-15 حلب 16-5 16-5 15-4 ادلب 16-6 16-6 15-7 دير الزور 18-7 19-8 19-9 الرقة 18-7 19-7 19-7

طباعة