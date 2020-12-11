الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على النظام التركي

قرر قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل فرض عقوبات على النظام التركي بسبب انتهاكاته “غير القانونية والعدوانية” شرق البحر المتوسط .

ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي قوله اليوم “إن الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها”.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه ستوضع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ 27 في بروكسل.

وبين المصدر أن قادة الاتحاد الأوروبي أعطوا تفويضا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل ليقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه آذار 2021 حول تطور الوضع وأن يقترح إذا لزم الأمر توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة مضيفا إن “الفكرة هي تضييق الخناق تدريجيا” على النظام التركي.

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