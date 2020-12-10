“كاف” يؤجل السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم تأجيل لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

وقال الـ “كاف” في بيانه: “نظراً لصعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم بطولة كأس السوبر 2019-2020 بين الأهلي ونهضة بركان قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من 2021”.

وكان من المفترض إقامة اللقاء يوم الـ 18 من كانون الأول الجاري بالقاهرة ولكن نهضة بركان طالب بالالتزام بالاتفاق المبرم سلفاً بإقامة لقاءات السوبر الإفريقي في قطر خلال الأعوام الأخيرة أو اللعب على أرض محايدة.

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