آخر تحديث: 2020-12-11 01:08:46
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نابولي يتعادل مع ريال سوسييداد بالدوري الأوروبي

التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

بلغ فريقا نابولي الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني الدور الـ 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادلهما 1-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة السادسة لدور المجموعات.
وسجل البولندي بيوتر زيلينسكي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول ورد المهاجم البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا بهدف التعادل قرب نهاية المباراة.
واحتل فريق نابولي صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة وتلاه ريال سوسييداد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

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