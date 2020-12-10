نابولي يتعادل مع ريال سوسييداد بالدوري الأوروبي

انتهت الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور التي انعقدت في جنيف بمشاركة الوفد الوطني السوري والوفود الأخرى، وكما هو متوقع من دون نتائج ودون طموحات الشعب الذي ضحى وصبر وقدم ما لم يقدمه شعب آخر منذ فجر التاريخ وذلك... المزيد ←