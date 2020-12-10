أربع رياضات جديدة في أولمبياد باريس

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن أربع رياضات جديدة ستظهر في أولمبياد باريس المقرر بعد أربعة أعوام.

وقال باخ في تصريحات صحفية إن رياضات البريك دانس وركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي ستظهر في أولمبياد باريس 2024 مشيراً إلى أن اللجنة صدقت على إدراجها في برنامج الألعاب.

وأضاف باخ: “بهذا البرنامج نسعى لجعل ألعاب باريس 2024 مناسبة أكثر لفترة ما بعد جائحة كورونا كما نسعى لتقليل كلفة ومصاعب الاستضافة”.

وقلصت اللجنة الأولمبية الدولية برنامج أولمبياد باريس بواقع 10 منافسات مقارنة بأولمبياد طوكيو ليصبح عددها 329 منافسة.

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