العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
جدد العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان الليلة أنه تم تسجيل 4 خروقات جوية من طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.
وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن أربعة زوارق حربية إسرائيلية معادية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة وأقدم عناصرها على إلقاء 3 قنابل مضيئة.
ويواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لسيادة المياه والأجواء اللبنانية في تحد وانتهاك للقانون الدولي والقرارات الدولية.
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