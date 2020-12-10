الصحة: 112 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 60 حالة ووفاة 11

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وهي أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة مشيرة إلى شفاء 60 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 8787 شفيت منها 4174 حالة بينما توفيت 476 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

طباعة