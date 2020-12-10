برلماني روسي: آلاف المسلحين وجدوا ملجأ لهم في دول الناتو

كشف رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي أندريه كليموف أن آلاف المسلحين الذين ارتكبوا جرائم خلال حربي الشيشان الأولى والثانية “وجدوا ملجأ آمناً لهم” في دول حلف الناتو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كليموف قوله اليوم “إن آلاف المسلحين الذين ارتكبوا العديد من الجرائم خلال الحربين الأولى والثانية في الشيشان وجدوا ملجأ في دول الناتو بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية” مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص تمت إدانتهم قضائياً في روسيا بشكل غيابي أو أنهم على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطهم في أنشطة إرهابية وأنه “لسبب ما لا أحد يتذكر ذلك في الغرب”.

وأعرب كليموف عن استغرابه لقرار الدول الغربية حول فرض العقوبات ضد عدد من المسؤولين الشيشانيين مؤكداً أن “بعض السياسيين الغربيين يعملون بجد ودأب من أجل تبرير حصولهم على معاشاتهم لمعاداة روسيا”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أعلنتا مؤخراً عن فرض عقوبات ضد عدد من السياسيين ورجال الأمن الشيشانيين.

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