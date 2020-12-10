الاتحاد الأوروبي: ضرورة فرض عقوبات على النظام التركي

أكد قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم أن استقرار منطقة شرق البحر المتوسط يحظى “بأولوية قصوى” بالنسبة لهم مشددين على ضرورة فرض عقوبات على النظام التركي بسبب انتهاكاته المتواصلة في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله لدى وصوله لمقر انعقاد القمة الأوروبية المقررة اليوم وغداً في العاصمة البلجيكية بروكسل: “علينا الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء” مشدداً على “ضرورة تبني موقف واضح تجاه تركيا يتناسق مع ما تم التعهد به” خلال القمة التي عقدت في تشرين الأول الماضي.

من جهته أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل عن أسفه لعدم تمكن بروكسل من الحصول على نتائج إيجابية بعد المهل التي أعطيت سابقاً لأنقرة “لتغير سلوكها” وقال إن “الوضع تطور بشكل سلبي وعلينا التعامل مع هذا الأمر”.

ومن المنتظر أن يصدر الأوروبيون بياناً ينص على فرض عقوبات إضافية على أنقرة متصلة مباشرة بقطاع التنقيب في شرق المتوسط مع وضعها أمام خيارين اثنين إما المزيد من الإجراءات المشددة في الأشهر القادمة أو التوجه نحو حوار بناء.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أكد الأسبوع الماضي استعداد دول الاتحاد فرض عقوبات على النظام التركي بسبب استمرار أفعاله الأحادية وخطابه المعادي مشيراً إلى أن أنقرة تواصل سياساتها التصعيدية حيال اليونان ولم تستجب لأي مبادرة دبلوماسية.

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