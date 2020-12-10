العميد تنكسيري يندد بدعم أمريكا للتنظيمات الإرهابية

ندد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد علي رضا تنكسيري بدعم الولايات المتحدة المتواصل للتنظيمات الإرهابية واستمرارها في الوقت نفسه بادعاءاتها حول حقوق الإنسان.

وقال تنكسيري في كلمة له اليوم إن أمريكا المتغطرسة تدعي بالظاهر فقط الدفاع عن حقوق الإنسان في حين أنها تزود التنظيمات الإرهابية كـ”النصرة” و”داعش” بأنواع الأسلحة الحديثة.. وهؤلاء الإرهابيون يقومون بارتكاب الجرائم في سورية والعراق.

وجدد تنكسيري بأن أدنى عدوان على إيران سيواجه رداً مناسباً من قبل بلاده.

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