عالمياً.. إصابات كورونا تقترب من 70 مليوناً

ارتفعت الإصابات المسجلة حول العالم بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 69 مليون إصابة والوفيات إلى 1.5 مليون حالة وفاة.

وذكر موقع وورلد ميترز الأمريكي أن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 69 مليوناً و631 ألفاً و946 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات مليوناً و583 ألفاً و804 حالات في حين بلغ عدد المتعافين 48 مليوناً و277 ألفاً و157 حالة شفاء.

وبقيت الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث تسجيل العدد الأكبر بالإصابات والوفيات مع تسجيل 15833752 إصابة و296885 حالة وفاة تليها الهند بـ 9775746 إصابة و141917 حالة وفاة ثم البرازيل بتسجيلها 6730118 إصابة و179032 حالة وفاة.

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