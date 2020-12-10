إيطاليا: 16999 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم تسجيل 16999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليون و787 ألفاً و147.
وبحسب بيانات الوزارة تم تسجيل 887 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 62626.
وفي هذا السياق حذر عالم فيروسات إيطالي من حدوث موجة ثالثة لفيروس كورونا.
وأوضح أستاذ علم الاحياء الدقيقة في جامعة تور فيرغاتا في العاصمة روما والمدير التنفيذي السابق لوكالة الادوية الأوروبية غويدو رازي في تصريحات تلفزيونية إن الحذر من موجة ثالثة لفيروس كورونا يجب أن يبقى قائماً ويخشى من وصول هذه الموجة بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأعرب عن أمله في المحافظة على السلوكيات المسؤولة التي تم تبنيها قبل أربعة أشهر وإلا فلن يكون هناك وقت للقيام بتدخلات هيكلية لأن اللقاح يتطلب وقتاً ليكون فعالاً.
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