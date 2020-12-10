170خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 170 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله “إن من بين الخروقات تحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والتحيتا والجبلية” مشيراً إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 38 خرقاً بقصف مدفعي وأكثر من 100 خرق بالأعيرة النارية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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