الليبرالية الجديدة.. انقلاب السحر

ربما لم يتوقع الغرب الرأسمالي أن يأتي ذلك اليوم الذي يتعوّذ فيه من «ليبراليته الجديدة» التي أرادها نظام نهب يسيطر فيه على العالم اقتصادياً وسياساً واجتماعياً، وحتى دينياً، فإذا بها تتحول إلى صانعها بالأزمات والكوارث، دون أن يستطيع أحد في هذا الغرب إنكارها، وما أكثر الدراسات التي صدرت في تحليل هذا التحول وإلى أي حد يمكن أن يتوسع ويهدد مستقبل الغرب الرأسمالي في عقر داره.

لقد بات واضحاً حجم الدمار، خصوصاً الاجتماعي، الذي ينعكس على حياة الفرد في الغرب الرأسمالي لدرجة أن حديث الدراسات يمتد إلى تدمير منظومة قيم إنسانية وأخلاقية كاملة داخل المجتمعات الغربية.. وقد يكون السؤال الأبرز الذي يُطرح حالياً في الغرب الرأسمالي هو: ما هو البديل؟..علماً – وللمفارقة – أن شعار الليبرالية الجديدة كان «لأنه لا يوجد بديل».. وعليه يغدو السؤال: هل ستستمر الليبرالية الجديدة كقدر محتوم لا بديل عنه، أم أن للغرب خططاً أخرى بعدما بلغ الخطر مبلغه باعتباره يهدد أساس الليبرالية الجديدة القائمة على الفرد والفردانية. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الليبرالية باتت تشكل أساساً للإرهاب الذي ينتشر بصورة متسارعة في المجتمعات الغربية، دون أن ننسى الإرهاب المرتد، وبحيث باتت الأيدي في الغرب تتحسس الرقاب ترقباً وخوفاً.

ليس مصطلح الليبرالية الجديدة بجديد، إذ إن له قديم، لا يختلف كثيراً عن الجديد سوى أنه هذا الأخير أكثر توحشاً في الاستهداف والنهب والتدمير، ليس للغرب طبعاً، ولكن لبقية العالم بهدف استنزافه حتى النفس الأخير، عبر وهم الليبرالية الجديدة الذي عممه الاقتصاديون والسياسيون والمنظرون الغربيون باعتباره باب انقاذ عبر القول بأنه هو دون غيره مصدر الثراء والرفاهية والقوة الاقتصادية، لكن وبعد عقود من تطبيق الليبرالية الجديدة باتت الكوارث تخرج تباعاً على العالم كله بما فيه الغرب الرأسمالي.

سادت الليبرالية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وحكمت اقتصادات العالم حتى ظهر الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين، ليدخل العالم بعده في حرب عالمية جديدة (ثانية) أفرزت بدايات ما سمي لاحقاً الليبرالية الجديدة وذلك من خلال اجتماع عُقد في باريس عام 193، لكن هذه الليبرالية قادت العالم في الستينات إلى ما يسمى أزمة تراكم رأس مالي، حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة ودخل الاقتصاد العالمي فترة ركود لعقدين من الزمن تقريباً، لتظهر بعدها نسخة جديدة معدلة من الليبرالية الجديدة، هي اليوم تبلغ من عمرها ثلاثين عاماً من التطبيق.

هذه النسخة المعدلة من الليبرالية الجديد هي الأكثر توحشاً، ففي كنفها يصبح انعدام المساواة من الفضائل، والتسابق باتجاه الثراء هو الأساس في كل شيء حيث لا تُكافؤ إلا للمنافع ولا اعتبار لغير المصلحة.

أيضاً هذه الليبرالية الجديدة كانتعلامتها البارزة ليس فقط أنها كانت سبباً في كل المصائب التي حلت بالبشرية طيلة العقود الثلاثة الماضية، بل لأنها ضربت المجتمعات الغربية نفسها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وبالحدّة نفسها، حتى لا نقول بالتوحش نفسه فنُتهم بالمغالاة والمبالغة.

لقد لعبت الليبرالية الجديدة دوراً رئيسياً في تشكيل أقوى الأزمات التي ضربت الغرب: الأزمة المالية (2007 – 2008).. نقل الثروة والقوة إلى خارج الحدود الوطنية.. الانهيار البطيء في الصحة العامة والتعليم.. وتفشّي الأوبئة.. الفقر المتصاعد.. انهيار الأنظمة البيئية.. انتشار الإحساس بالوحشة الاجتماعية حتى أضحت الانعزالية السمة الأبرز( تعد بريطانيا على سبيل المثال عاصمة الانعزالية في أوروبا).. ولا ننسى الكوارث السياسية، والأبرز هنا صعود الشعبويين الغوغائيين وعلى رأسهم دونالد ترامب.

في الولايات المتحدة الأميركية تدمر الليبرالية الجديدة برامج الرفاهية الاجتماعية وتقوض حقوق العمال وتقتطع من ميزانية البرامج الاجتماعية بإنكار حقوق مواطنيها في التعليم والصحة والتقاعد.. الخ، وصولاً إلى مرحلة صفر مكتسبات.. هذا ونحن لم نتحدث بعد عن الإرهاب والعنف الذي يتفشى في المجتمعات الغربية، والمجتمع الأميركي خصوصاً بفعل هذه الليبرالية الجديدة.

كل هذا لم يكن في حساب الغرب الرأسمالي، أو ربما كان في حساباته، فعندما تسيطر نزعة المال وعقلية رأس المال على من يديرون الاقتصاد ويتحكمون به، يصبح الجميع سواسية، بما فيه مواطنيهم أنفسهم.

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