د.رحيم هادي الشمخي:

بلغ (يوهان فولفجانج فون) (غوته) 1740- 1832، من الرفعة وسمو المكانة في الأدب الألماني حداً جعل اسمه يطلق على عصر أدبي بأكمله، وقد كان لفكره العميق، وثقافته العالمية الشاملة، وشعره الرقيق أثر عبر ألمانيا إلى جيرانها من الأقطار الأوروبية، وقد عاشت أعماله الخالد شيوعاً عظيماً بين الناس، أما (الديوان الشرقي) فهو ثمرة لقاء الشاعر بعالم الشرق العربي.

من هو غوته؟ فلنقل باختصار شديد: إن (غوته) هو أعظم شعراء الألمان، وإن اسمه يطلق على عصر أدبي بأكمله هو عصر (غوته)، وإنه أثر بأدبه وفكره وبحوثه العلمية وثقافته العالمية الشاملة في نهضة الأدب الحديث في بلاده، وفي العقل الأوروبي بوجه عام، حتى لقد أصبح ظاهرة إنسانية فريدة، وأنموذجاً لكل حياة جادة ومتجددة بالحكمة والحب والتطلّع، وتحقيق الخلود في كل لحظة من لحظاتها الممتلئة بالعمل والبهجة.

تطور شعره المتميز بالتعبير عن تجربته الحميمة المباشرة، من القصائد الذكية الأنيقة والمسرحيات الرعوية القصيرة التي كتبها في مدينة (ليبزيج) إلى التعبير العاطفي الذي يتسم بتأكيد العبقرية الفردية المتطرفة فيما يسمى مرحلة (العصف والدفع) التي أبدع فيها شعراً عميق الحساسية، حر الإيقاع، وكتب فيها مسرحياته وروايته المشهورة (آلام فيرتز)، وانتقل إلى المرحلة الكلاسيكية التي تزحم حركتها الداعية إلى محاكاة النماذج الإغريقية الراسخة محاكاة خلاقة، والتمسك بالشكل المتزن والتعبير الذي يتجاوز الوجدان الشخصي أو الفردي، وفي لغة دقيقة، متوازنة، نقية وصحية، إن جاز هذا الوصف للروح الكلاسيكية في مقابل الروح الرومانتيكية التي وصفها بالمرض، وأبدع في هذه المرحلة عدداً من المسرحيات النفسية، والملاحم الشعبية التي تدور كلها حول العلاقة بين الفرد والمجتمع، وتقدم صوراً مثالية تخلّد شخصيات إنسانية رفيعة مثل (مسرحية عن تاسو، أفيجينيه، ملحمته الشعرية، هيرمان، وروايته التي عنوانها فيلم مايستر في سنوات التعلم).

ثم انتقل الشاعر إلى مرحلة الكهولة والشيخوخة، فنفذت عناصر رومانتيكية إلى مؤلفاته المتأخرة، غلبت عليها الحكمة والفكر واللغة البطيئة الساكنة، وتحوّلت عن تمجيد التربية الذاتية إلى الدعوة للعمل والتأثر النافع في حياة الجماعة، أما الديوان الشرقي فقد كان ثمرة لقاء الشاعر بعالم الشرق العربي والإسلامي، ومن قصائده في هذا الديوان اخترت قصيدة (حنين مارك) من كتاب (المغنى):

لا تقل هذا لغير الحكماء

ربما يسخر منك الجهلاء

وأنا أثني على الحي الذي

حن للموت بأحضان اللهب

***

في ليالي الحب والشوق الرطيب

يصبح الوالد والمولودة أنت

يحتوي قلبك إحساس غريب

ومن الشمعة إطراق وصمت

وعندئذ يطمح الإنسان للخلود، ويهيم ويأمل الشاعر كما تأمل كلماته، أن تطرق بأناملها الرقيقة أبواب الفردوس، وتحظى مثله بنعيم الخالدين المخلدين.. يقول (غوته) في كتابه (الفردوس):

إن كلمات الشاعر (المسكين)

ترف حول أبواب الفردوس

وتطرقها دائماً بصوت مهموس

وهي تتوسل حياة الخالدين

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