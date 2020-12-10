وكالة الأدوية الأوروبية: الهجوم الإلكتروني علينا لن يؤثر على تسليم اللقاحات ضد كورونا

أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية إيمير كوك اليوم أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن (كوك) قولها تعرضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الأخيرين مضيفة “يمكنني أن أؤكد أن ذلك لن يؤثر على المهل المقررة لتسليم اللقاحات ونحن نعمل بكامل طاقتنا”.

ولم تعط الوكالة ومقرها في أمستردام معلومات متى حصل الهجوم الإلكتروني بالتحديد أو تفاصيل حول ما تم استهدافه.

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