الحركة الوطنية للتواصل: مخطط الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجولان السوري المحتل انتهاك للقانون الدولي

أكدت الحركة الوطنية للتواصل في فلسطين المحتلة أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى إقامة مراوح هوائية (توربينات) على الأراضي الزراعية في الجولان السوري المحتل انتهاك للقانون الدولي.

وشددت الحركة في بيان اليوم على تضامنها مع أبناء الجولان السوري المحتل الذين يرفضون مخطط الاحتلال الاستيطاني الرامي إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم مؤكدة أن أهالي الجولان سيواصلون الدفاع عن أرضهم ووجودهم التاريخي مهما كلف الثمن.

وأوضح البيان أن الحركة الوطنية للتواصل بجميع هيئاتها تشد على أيادي أبناء الجولان السوري المحتل الذين يتصدون لمخططات الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم وتثني على نضالهم ومواقفهم المشرفة في الصمود والتصدي لهذه المخططات.

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