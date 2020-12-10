(شمأل).. حكاية المملكة الآرامية العتيقة في أعالي سورية

علي الرّاعي:

يحقُّ لسورية؛ أن تُسمى بأرض الممالك القديمة، وليس من غرابة أن تكون من أكثر الجغرافيا التي تعددت فيها الممالك وتكاثرت على مرّ القرون والعهود.. فإضافة إلى عشرات المدن القديمة، والتي في معظمها كانت ممالك والتي اكتشفت إلى الآن؛ مازلنا نسمعُ إلى اليوم باكتشاف ممالك ومدن جديدة تُضاف إلى ممالك سورية القصية في الأرض العتيقة..

ومناسبة هذا (التمهيد)؛ هو الكتاب الذي أعدّه الباحث الآثاري عباس مرهج فرج، والصادر مؤخراً عن الهيئة العامة السورية للكتاب – وزارة الثقافة، والذي يأخذ اسم (شمأل)، وهي المملكة السورية التي شمخت لأكثر من مئتي سنة في أعالي الشمال والغرب السوري..

و(شمأل)؛ ربما اسم لم يسمع به الكثير من السوريين، وهنا استغرب لماذا لم ينتشر اسم هذه المملكة في المناهج التربوية والتعليمية، وحتى في الحوليات الآثارية ووسائل الإعلام..؟ مع العلم أن مواسم التنقيب في هذه المنطقة بدأت مُبكراً، وتعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، وللأسف؛ فإنّ المصادر التي يعتمدها الباحث – مُعد الكتاب؛ تعود في أكثر من تسعين في المئة منها لمصادر غربية وأجنبية، حيث يُسجّل تاريخ أولى تلك المواسم لتنقيبات البعثة الأثرية الألمانية بين أعوام (1888- 1902م)..

و(شمأل) تتنوع التكهنات في أصل تسميتها، فيذكر فرج؛ أنّ التسمية الأكثر شيوعاً للمملكة التي يُعرف موقعها الحالي باسم (زنجيرلي)، وهو اسم لبئر أثناء الاحتلال العثماني لسورية والبلاد العربية، والتي تعني مدينة السلاسل في اللغة التركية، وهو (شمأل) التي يُرجح أنّ سبب هذه التسمية يعود إلى الأموريين الذين أطلقوا عليها هذا الاسم، وذلك لأن موقع شمأل بالنسبة إلى الأموريين؛ كان على جهة اليسار (الشمال) عندما كانوا يتجهون نحو الشرق، وهؤلاء الأموريون كانوا استقروا في مملكة يمحاض في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد، واتخذوا من حلب عاصمةً لهم، وفرضوا سيطرتهم على شمالي سورية وصولاً إلى شمأل، غير أن نصاًّ آشورياً قديماً، يؤكد أن التسمية كانت قبل الأموريين ويعود إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، كما ورد اسم المملكة في القوائم المصرية لأسماء مواقع شمالي سورية بمناسبة الاحتفالات بانتصارات الملك تحوتموس (1468 – 1436 ق.م)، وأما التسمية الثانية التي حملتها هذه المملكة؛ فهي (يأدي) حيث ذكر هذا الاسم أيضاً في نقوش ملوكها، والملفت الغريب أنّ الباحث – مُعد الكتاب يذهب بعيداً في البحث عن اسم (يأدي) في المعاجم العربية، ليُفسر لنا معنى مفردة (يأدي)، وكأنّ العربية كانت موجودة منذ تلك الأزمان السحيقة، وللتذكير فإنّ (شمأل) هي مملكة سورية آرامية استمرت لما يُقارب المئتي سنة قبل الميلاد (1000- 722ق.م)، والمعروف أن أقدم تاريخ للعرب لا يتعدّى المئتي سنة قبل الإسلام..!!، وبعيداً عن القواميس العربية التي راح يُفتش فيها الباحث فرج؛ فإن ل(لاندسبير جير) رأي آخر في أصل التسمية الثانية، وهو أن (يأدي) اسم موقع لوفي أطلقته الجماعات اللوفية الهندو- أوروبية التي جاءت إلى المنطقة في أعقاب سقوط الإمبراطورية الحثية الحديثة، فيما يرى باحث سوري آخر هو علي أبو عساف أن (يأدي) قد تشير إلى اسم مؤسس المملكة.. فيما تُشير هيلين صادر إلى أنّ شمأل ويأدي هما مملكتان منفصلتان، ثم اتحدتا في مطلع القرن التاسع عشر قبل الميلاد باسم (شمأل).. غير أن لشمأل اسم ثالث، وهو (بيت جباري) نسبةً إلى الملك الآرامي جبّار الذي يعود الفضل إليه في تأسيس هذه المملكة، وتثبيت السلطة الآرامية فيها.. وهنا يتساءل الباحث: كيف تمكّن الآراميون من الوصول إلى شمأل، وتأسيس سلالة حاكمة في منطقة معروفة بأنها ذات أغلبية لوفية من جهة، وببعدها عن مركز الوجود الآرامي في أقصى شمال غرب سورية على مقربة من سفوح الأمانوس من جهةٍ أخرى؟ وفي الإجابة يُرجح الباحث ظهور جماعات الآراميين في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وإمساكهم بزمام السلطة والحكم في مناطق متعددة من بلاد الرافدين وسورية ووصول جموع منهم إلى أقصى شمالي غربي سورية واستقرارهم في تلك المنطقة التي كانت تُسمى في ذلك الوقت (يأدي)، أي أواخر القرن العاشر قبل الميلاد، واختلاطهم بالسكان السابقين ذوي الأغلبية اللوفية، ثم اتجاههم إلى تنظيم أنفسهم سياسياً واجتماعياً حتى تمكنوا بزعامة قائدهم جبار من السيطرة على السلطة فيها..

أما عن الموقع؛ فقد قامت (شمأل) في موقع زنجيرلي في أقصى شمال غربي سورية، حيث ترتفع عن سطح البحر قرابة ال(500م)، وتتمتع بحدود طبيعية، حيث تجاورها جبال طوروس الشاهقة التي تفصلها عن هضبة الأناضول، وتحدها من الغرب سلاسل جبال الأمانوس شديدة الانحدار التي تفصلها عن البحر المتوسط والسهل الكليكي.. كما تبلغ مساحتها (1750كم مربع)، وقد اكتسبت هذه المملكة أهمية كبيرة بسبب سيطرتها وتحكمها بالممرات الرئيسة في جبال الأمانوس التي تصل سورية الداخلية الشمالية بالبحر المتوسط وسهول كليكيا..

هذه المملكة التي شهدت حياةً سياسية واسعة سواء في أسلوب الحكم، أو بعلاقة المملكة بمن جاورها من ممالك أخرى، كما شهدت حياة اقتصادية من خلال مقومات الاقتصاد فيها المتمثلة بالزراعة والحرف والتجارة، ولا تقل عن الحياتين السياسية والاقتصادية أهميةً؛ الحياة الاجتماعية التي شهدتها المملكة بما في ذلك الطبقات الاجتماعية التي تكوّن منها المجتمع الشمألي وبيوت السكان ومحتوياتها، وكذلك الحياة الدينية والمثولوجية وكيفية تقديس الأسلاف وإقامة الولائم الجنائزية، والآلهة التي عُبدت وتقدست في تلك الأزمنة..

كما تركت (شمأل) إرثاً غنياً من النقوش المكتوبة باللغتين الفينيقية والآرامية، وهي نقوش ملكية في غالبيتها، ومدونة على نصب تذكارية ملكية، تتحدث عن أهم أعمال الملوك لاسيما خلال القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد، وقد بلغ عددها أربعة عشر نقشاً، وهي عشرة نقوش آرامية قديمة، عُثر عليها خلال عامي (1890 – 1891م) في موقع المملكة القديم، وهي تؤرخ للملك (برراكب بن بانامووا الثاني) لعام (730 ق.م)، ونقشان آرميان قديمان تظهر فيهما ملامح لهجة آرامية محلية، أحدهما للملك (بانامووا الأول بن قرل) أقامه للإله هدد، والثاني للملك برراكب أقامه لأبيه الملك بانامووا الثاني.. وثمة نقشان باللغة الفينيقية يعودان إلى عهد الملك (كيلامووا) عثر على الأول سنة (1902م) في قصره، وعلى الثاني في العام نفسه في أحد ممرات القصر بين الأنقاض. وأخيراً ثمة نقش اختلف الباحثون على تحديد لغته، عُثر عليه سنة (1988م) في موقع أورديك بورنو، يُرجح أنه يعود إلى عهد الملك (حيا) في الربع الثاني من القرن التاسع قبل الميلاد..

وثقافة شمأل – على ما يرى فرج – هي مزيج من الثقافات الآرامية واللوفية والآشورية والفينيقية، وقد أسهمت في ذلك عدةُ عوامل منها: مجاورتها للعديد من الممالك الحثية الجديدة مثل (كركميش) من الشرق، ومملكة (جرجوم) من الشمال، ومملكة (قوي) من الغرب التي ينتمي سكانها إلى مجموعة الشعوب الهندو- أوروبية، ويتكلمون اللغة اللوفية.. وكان أن أنتج هذا المزيج حالة من التعايش والانصهار الاجتماعي والتمازج الحضاري، أثرّ في بعض المجالات، ولعلّ أهمّها التفاعلات: اللغوية، والدينية، وتفاعلات النحت والعمارة، ويتضح في مظاهر التفاعلات الأخيرة اعتماد الأساليب الزخرفية ونحت اللوحات والتماثيل.. حيث تميزت مملكة شمأل بغناها بالأعمال الفنية، وبالقصور المزينة بأجمل اللوحات المنقوشة، وببواباتها المُحاطة بالمنحوتات المناسبة، حيث أبدع الفنانون في تقديم أعمال فنية حاكت واقع المملكة في ذلك الزمان البعيد…

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