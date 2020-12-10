عضوية “الأكاديمية الروسيّة للعلوم الطبيعية” تُمنح للدكتور ثائر زين الدين

ميسون شباني:

منحت الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية في جلستها الخامسة والأربعين التي أُقيمت في رحاب جامعة موسكو الحكومية بحضور أعضاء نادي “يالطة” للحضارات، وأقسام الدراسات الحضارية المختلفة، والمجالس الأكاديمية MISK/INAS، منحت عضويتها للدكتور في العلوم ثائر زين الدين المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، إضافة إلى البروفيسورة نورخان الشيخ من جامعة القاهرة المتخصصة بالعلوم السياسية، والبروفيسور مرادوف العضو المراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية، وذلك في جلستها التي عُقدت يوم الخميس 10/12/2020 من الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة 1 ظهراً. وتضمنت هذه الجلسة مجموعة كبيرة من المداخلات، بالإضافة إلى محاضرة لعضو اللجنة المعروف البروفيسور ياكوفيتس.

وكانت قد أرسلت يوم الثلاثاء الفائت في 8/12/2020، ومن خلال وسائل التواصل عبر الإنترنت، صورة من وثيقة قبول د. ثائر زين الدين عضواً أصيلاً في هذه الأكاديمية ضمن قسم (أبحاث الدورات الحضارية والتنبؤات العلمية في مجال الحضارة)، وقد ذُيلت هذه الوثيقة بتوقيع رئيس الأكاديمية العلمية الروسية للعلوم البروفيسور كوزنتسوف، والسكرتير العلمي العام للأكاديمية السيدة إيفانتسكيا.

ووجّه د. ثائر زين الدين كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي إلى السادة العلماء المجتمعين في جامعة موسكو الحكومية، ومما جاء فيها: “أيها الأعزاء؛ إنني أشعر بسعادة غامرة إذ إنني أستطيع اليوم المشاركة في عمل أكاديميتكم، إلى جانب السادة العلماء الآخرين المشاركين في هذا الاجتماع ذي السوية العالية، كما يسرني جداً أن أشكر كل من ساهم في اقتراح اسمي لعضوية هذه الأكاديمية المتميزة، وكل من اتخذ القرار بقبول عضويتي فيها.

لقد بدأت مسيرتي العلمية في ثمانينيات القرن الماضي عندما أوفدت من بلدي سورية إلى الاتحاد السوفييتي (معهد البوليتيكنيك) في مدينة خاركوف في جمهورية أوكرانيا السوفييتية يومذاك، وقد تكلل عملي العلمي يومها في دفاعي عن أطروحة علمية لنيل درجة الدكتوراه في مجال رفع الوثوقية الاستثمارية لآلات سباكة المعادن عن طريق التنظيف الدوري الفعّال للزيت العامل في النظام الهيدروليكي لهذه الآلة، ثم تعزز عملي العلمي فيما بعد خلال وجودي في أكاديمية الأسد للعلوم الهندسية حيث وضعت كتابين في هذا الشأن ضمن موضوعة تنظيف الزيت العامل في الأنظمة الهيدروليكية للآلات، لأتابع لاحقاً مسيرة أدبية قديمة في مجال الأدب، والترجمة تحديداً، فترجمت كثيراً من الكتب لا يقل عددها عن ثلاثين كتاباً عن اللغة الروسية، وكان من ضمنها كتاب يتعلق باختصاص أكاديميتكم، ولعله الكتاب الذي كان وراء ترشيحي لعضوية هذه الأكاديمية، وكان هذا الكتاب الضخم الذي يقع في 700 صفحة تحت عنوان (الحضارات: النظرية – التاريخ – حوار المستقبل)، وقد وضعه عالمان روسيان من أعضاء هذه الأكاديمية، هما: البروفيسور كوزيك باريس نيكولايفيتش، والبروفيسور ياكوفيتس يوري فلاديميرتش، وقمت بنقله إلى العربية.

واليوم أخبر السادة العلماء الموجودين في هذه الصالة أن الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة، وتقديراً لإنجازات السادة العلماء الروس، ستضع في خطتها لهذا العام ترجمة ثلاثة كتب مهمة تتعلق بعلم الحضارات، والشراكة بين الحضارات، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تناولتها هذه الكتب. وأتمنى في الختام للسيدات والسادة المشاركين في هذا الاجتماع الموسع النجاح في عملهم العلمي والأكاديمي، كما أتمنى لكم من دمشق – سورية كل النجاح والصحة والعافية، وإلى لقاء قريب”.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية هي مؤسسة علميّة إبداعيّة للعلماء في مجال العلوم الطبيعيّة والعلوم الإنسانيّة، الذين يعملون على تطوير العلم والتعليم والثقافة. ومن مهماتها: تطوير العلم والتعليم والثقافة كأهم العوامل التي تُحقِّق الأمن القومي والتطوّر المُستدام لروسيا، والمشاركة في إعداد البرامج الفيدراليّة لضمان أمن الإنسان والمجتمع، ومن ضمنها مسائل البيئة وتخفيف خطر النزاعات الإقليميّة والعالميّة، وتحقيق الأمن الإعلامي، والحماية القانونيّة لمواطني روسيا، إضافة إلى رفد المجتمع بالفكر والثقافة الإنسانيين على أساس تحديث المنظومات التعليميّة والتربويّة والمساعدة في التطوير المستمر للثقافات القوميّة لشعوب روسيا الاتحاديّة.

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