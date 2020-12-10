بدء ترحيل الأنقاض لاستكمال فتح أجزاء جديدة من سوق درعا التجاري

درعا - وليد الزعبي:

بدأت الحياة تدب تدريجياً في أوصال السوق التجاري الرئيس ضمن مدينة درعا وخاصة في محيط مركز الانطلاق القديم وشارع الشهداء، فيما هناك أجزاء كانت بانتظار فتح طرقاتها ليصار إلى تفعيل الحركة التجارية فيها والتي يحتاج تعزيزها إعادة بعض الدوائر الحكومية مثل المصرفين التجاري والزراعي ونقابة المهندسين وغيرها إلى مقراتها الأساسية في السوق لكونها تسهم في تنشيط حركة الناس في الوسط التجاري.

وأوضح المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا أنه بتوجيهات من محافظ درعا بدأت اليوم وبالتنسيق والتشاركية مع مديرية الخدمات الفنية أعمال فتح الطرقات في محيط ساحة بصرى امتداداً لشارع سوق الشهداء وشارع هنانو باتجاه محور سوق الهال – المصرف الزراعي، حيث يتم تعزيل وترحيل الأنقاض من تلك الطرقات والساحة , ما يسهم بإفساح المجال أمام الحركة المروية ومعاودة تأهيل المحال التجارية في الموقع، وهذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات سابقة تم خلالها فتح عدة محاور في سوق المدينة الرئيس وستليها تدريجياً خطوات لاحقة لافتتاح كل أرجاء السوق عندما تصبح الظروف ملائمة لذلك.

وذكر العمري أن المجلس لن يدخر جهداً بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإعادة تأهيل البنى التحتية المختلفة، داعياً أصحاب المحال إلى المبادرة لتأهيل محلاتهم بعد أن تُستكمل عملية فتح الطرق وتعزيل الأنقاض من أمامها.

من جهته المهندس محمد قطيفان المعني بمتابعة تنفيذ الطرق في مديرية الخدمات الفنية ذكر أنه بتكليف من محافظ درعا تم تأمين الآليات اللازمة من تركسات وقلابات ، وباشرت اليوم العمل في افتتاح الطرق ضمن المحاور المحددة مع ترحيل الأنقاض الموجودة فيها إلى المكبات المخصصة لذلك بما يسهم في تسيير الحركة المروية وتشجيع الحركة التجارية، لافتاً إلى أن الأعمال ستنتهي خلال أيام قليلة.

من جهته أمين سرّ غرفة تجارة وصناعة درعا فراس بجبوج أشار إلى أهمية هذه الخطوة التي كانت مطلباً ملحاً للتجار لكونها تفسح المجال أمامهم للوصول إلى محالهم التي هجروها منذ عدة سنوات بسبب ظروف الحرب من أجل إعادة تأهيلها ومزاولة العمل من جديد ضمنها، آملاً أن يتم بعد فتح الطرق العمل بسرعة على إعادة تأهيل البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وأرصفة وأطاريف وإنارة وغيرها لتصبح الظروف ملائمة للعمل التجاري، توازياً مع أهمية تعاون المنظمات الدولية في دعم عملية إعادة التأهيل سواء للبنية التحتية أو المحال التجارية لما لذلك من أهمية في خلق الكثير من فرص العمل وتسريع إنعاش السوق التجاري الرئيسي في المدينة.

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