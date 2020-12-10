حذار من السّهام المسمومة..

كتب المحرر السياسي

إذا وسوس لك “شيطانك” بأن تضرب مجتمعاً ما في عمقه الجوهري، ومن ثم تمزيقه من الداخل بما يؤدي إلى عطالته أو نسف أركانه ككينونة اجتماعية بشكل أساسي، فما عليك سوى ضرب نواته الصلبة، وهي هنا الأسرة بصفتها الخلية الأساس في بنية المجتمع، لأن ضرب النواة يؤدي بالضرورة إلى حال من التشظي ليس من السهل لمّ شتاتها.

ولأن الأسرة كنواة مجتمعية لها كلّ هذه الأهمية كانت ولازالت في صلب اهتمامات الباحثين، ومن ثم فقد قيل فيها ما لا يمكن حصره، فلا غرو إذاً أن تكون حاضرة في مختلف اختصاصات العلوم الإنسانية، علاوة على حضورها في الثقافات الدينية، حتى أنها ذكرت في الكتب السماوية، ومما قيل فيها علمياً أنها تُعد لبنة الأساس في بناء المجتمعات، وأنَّ تماسك الأسرة أو ضعفها يصلح لأن يكون مقياساً لقوة المجتمع أو ضعفه، ومقياساً لصلاحه أو فساده..

ولطالما كانت الكثير من المجتمعات إن لم يكن كلّها عرضة للاستهداف بضرب وحدة بنائها الأساسية، على يد أولئك الذين لا ينفك “شيطانهم” يوسوس لهم بذلك، ليس كهواية غايتها تزجية الوقت، بل كواحد من أمضى الأسلحة وأكثرها فتكاً ضد مجتمعات بعينها في إطار حروب قذرة مركبة متعددة الأوجه والمستويات على الدول المؤطِّرة طبيعياً لحياة تلك المجتمعات،إذا صح التعبير .. وذلك لتحقيق أهداف سياسية هي بالضرورة دنيئة ..

ولكن من هم أولئك الذين يوسوس لهم “شيطانهم” ؟ ومن هم الأكثر عرضة للاستهداف؟

في الجواب المقتضب تظهر في المشهد على الفور القوى الإمبريالية بقيادتها الأمريكية، والصورة هنا لا تحتمل الالتباس ولا المماحكة،فكل جزئيات الواقع تثبت ذلك، أما الأكثر عرضة للاستهداف فهم الذين يرفضون ” الخضوع” لهيمنة تلك القوى الاستكبارية، وما دمنا نحن السوريين نسير في مقدمة ركب هؤلاء الرافضين فإننا بالمقدار ذاته في مقدمة الأكثر عرضة للاستهداف متعدد الأوجه والأساليب ويبدو هذا جلياً في إطار الحرب الإرهابية على بلادنا..

وفي الحديث عن الأساليب، فهي كثيرة جداً، ولعل أخطرها الآن ما يسمى ” الليبرالية الجديدة” التي تتذرع بمصطلحات مخادعة في محاولات محمومة لتمزيق مجتمعنا عبر السعي لضرب خلية بنائه الأساسية التي هي الأسرة، من خلال الترويج لسلوكيات غير حميدة غريبة أصلاً عن مجتمعنا وثقافته الرفيعة العريقة التي لطالما كانت بمنزلة حصن منيع لهذا المجتمع، وهذا بحد ذاته يدعو للاطمئنان عليه، ولكن مع ضرورة اليقظة الدائمة والحذر الشديد، لأن أعداءنا لن يستسلموا بسهولة، ولديهم القدرة على المراوغة والتقنع بأقنعة زائفة للمرور عبر أي ثغرة مهما بدت صغيرة، ما يحتم على الجميع كلّ من موقعه ترجمة اليقظة والحذر إلى عمل دؤوب يفضي إلى كلّ ما من شأنه تحصين مجتمعنا ضد أولئك الذين ستظل “شياطينهم” الاستعمارية توسوس لهم بكلّ ما هو خسيس.. فجعبتهم لم تفرغ بعد من السهام المسمومة ..

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