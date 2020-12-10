لجنة المتابعة الوزارية تختتم جولتها في دير الزور بتفقد العمل في عدة مشاريع خدمية

عثمان الخلف:

استهلت اللجنة الوزارية- المكلفة متابعة مشاريع إعادة الإعمار في دير الزور برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية – بسام طعمة يرافقه وزير الدولة لشؤون الاستثمار – محمد فايز برشا- جولتها في يومها الثاني بمعاينة موقع جسر عين أبو جمعة (السيلي) في ريف المحافظة الغربي والذي تضرر عقب استهدافه من قبل طائرات العدوان الأمريكي مع بدء الجيش العربي السوري معركة تحرير دير الزور أيلول العام 2017، واطلعت اللجنة على حجم الأضرار التي طالته، ويُعد الجسر المذكور موقعاً أثرياً رومانياً.

وكانت محطتها الاطلاعية الثانية مطحنة الفرات التي تبلغ استطاعتها الإنتاجية حسب تصريح مديرها المهندس – سمير السماد لـ( تشرين) 60 طناً من الدقيق بشكل يومي، لتطلع على أعمال التأهيل للخط الثالث في المطحنة من آلات طحن و مناخل و تأهيل حفرة استقبال الأقماح والذي سينضم للخطين الآخرين للإنتاج بغية تغطية حاجة المحافظة من مادة الدقيق.

لتتابع بعدها اللجنة تفقد أعمال التوسعة لمحطة المياه الرئيسة التي تغذي مدينة دير الزور مركز المحافظة، حيث أشار مدير مؤسسة المياه المهندس – ربيع العلي إلى أن استطاعة الضخ زادت إلى 550 م٣/سا ليتم بذلك تغذية الأحياء المحررة وهي حي الجبيلية و الحميدية و الشيخ ياسين و أبو عابد عبر تغذيتها بخط يمتد بطول 2.3 كم و بأقطار متفاوتة من 500 حتى 250، لافتاً إلى أن العدد الكلي لمحطات مياه الشرب التي تمت إعادة تأهيلها وصل إلى 65 محطة مياه على مستوى المحافظة مدناً وأريافاً و باستطاعة إجمالية بلغت 16800 م٣ / سا.

كما عاينت اللجنة الوزارية واقع الجسور المدمرة (الجسر المعلق، جسر السياسية) و العبارة المائية. وتقوم الشركة العامة للطرق و الجسور بإعداد دراسات لترميم هذه الجسور وتأمين الممرات المائية التي تسهل نقل المواطنين بين ضفتي نهر الفرات.

هذا واختتم وفد المتابعة الوزاري جولته بتفقد أعمال إعادة التأهيل الجارية في ملعب دير الزور البلدي و التي تنفذها شركتا الطرق و الجسور والدراسات الهندسية بتكلفة إجماليّة تبلغ 81 مليون ليرة، وتعاني المنشآت الرياضية دماراً واسعاً نتيجة الأعمال الإرهابية (المدينة الرياضية، صالات، ملاعب) اضطرت لنقل مقرات أنديتها و لاسيما ناديي الفتوة واليقظة إلى العاصمة دمشق حيث يخوضان مبارياتهما الرسمية في ملاعب المحافظات الأخرى.

رافق الوفد الوزاري في الجولة الختاميّة أمين فرع الحزب – رائد الغضبان ومحافظ دير الزور – فاضل نجار ومعاون قائد الشرطة وعددٌ من أعضاء مجلس الشعب ومديرو الجهات الخدميّة.

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