حزب تركي: أردوغان ينتهج سياسات تخدم الإمبريالية

أكد زعيم حزب العمال في تركيا أركان باش أن رئيس النظام التركي أردوغان ينتهج سياسات داخلية وخارجية تخدم مشاريع ومخططات الإمبريالية والرأسمالية الاستعمارية التي تسعى لتدمير الدول والشعوب.

ولفت باش في حديث تلفزيوني اليوم إلى سياسات الاضطهاد والاستبداد والتعسف التي ينتهجها أردوغان ضد معارضيه من كل الميول والاتجاهات السياسية وقال: الدول والقوى الامبريالية التي أوصلت أردوغان إلى السلطة وما زالت تدعمه تريد لنظامه أن يدمر كل مؤسسات وقيم الدولة والشعب التركي الذي أثقل أردوغان كاهله بسياسات النهب والسلب والفساد الذي أوصل البلاد إلى حافة الإفلاس التام.

ولفت باش إلى أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز العشرين مليوناً يريد لهم أردوغان تحويلهم إلى عبيد لخدمة الشركات العالمية بامتداداتها التركية المقربة منه.

وأشار باش إلى أن أردوغان تحول إلى رأس حربة فيما يسمى “مشروع الشرق الأوسط الكبير” ومن بعده ما يسمى “الربيع العربي الدموي” الذي لعب فيه دوراً أساسياً ساهم بتدمير معظم دول المنطقة لتكون “إسرائيل” وأمريكا المستفيدين الوحيدين من ذلك وهو ما يفسر تودد أردوغان من جديد لواشنطن وتل أبيب بتعيين سفراء جدد فيهما.

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