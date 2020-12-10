وصول سحابة بلازما الشمس إلى الأرض

أعلن مختبر علم الفلك والشمس والأشعة السينية التابع لمعهد الفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية، عن وصول سحابة البلازما المنبثقة من الشمس يوم 7 كانون الأول إلى الأرض.

وجاء في بيان المختبر: رصد في الساعة الرابعة من صباح اليوم، بتوقيت موسكو، تلامس الأرض بكتلة كثيفة من الغاز الشمسي.

ويشير العلماء الروس، إلى أن الأرض سوف تبقى محاطة بالمادة الشمسية مدة يوم كامل تقريباً.

وكان خبراء المختبر قد أعلنوا في وقت سابق عن العواقب السلبية والإيجابية التي ستسببها سحابة البلازما عند وصولها إلى الأرض.

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